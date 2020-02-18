У ВОЗ нет данных об устойчивой передаче коронавируса от человека к человеку вне Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не располагает данными об устойчивой локальной передаче китайского коронавируса от человека к человеку, за исключением особой ситуации на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организации в Twitter.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, по состоянию на утро 18 февраля было известно о 804 заболевших в результате инфицирования коронавирусом нового типа за пределами Китая, три человека умерли. Вне Китая зарегистрировано 92 случая передачи вируса от человека к человеку.

Также он отметил, что у ВОЗ пока недостаточно информации о тяжести протекания болезни у пациентов за пределами Китая и из-за этого нет возможности для "обоснованного сравнения" ситуации в этой стране и других государствах. Он призвал мировое сообщество предоставить больше информации по каждому заболевшему.

Глава ВОЗ обратил внимание на необходимость подготовительных мероприятий к возможному распространению вируса. Он сообщил о том, как Сингапур, Индонезия и африканские государства ведут такую работу. К концу текущей недели у 40 стран в Африке и 29 в Западном полушарии будет возможность диагностировать болезнь, вызываемую новым коронавирусом.

Он не исключил, что эксперты, находящиеся в Китае, из международной миссии могут посетить Ухань, где первоначально была зарегистрирована вспышка коронавируса.

Напомним, в Китае количество умерших от коронавируса COVID-19 достигло 1 770 человек. В целом подтверждено более 70 тыс. случаев заражения новым типом вируса.

Также РБК-Украина сообщало, что ВОЗ назвала COVID-19 менее смертельным, чем коронавирусы MERS и SARS.