ВОЗ оценила перспективы вакцин против COVID-19 как феноменальные

Перспективы вакцин против COVID-19 "феноменальны" и "потенциально могут изменить правила игры". Об этом заявил на брифинге региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге.

Об этом сообщает агентство Reuters.

При этом сказал, что поставки будут очень ограничены на начальных этапах, и страны должны решить, кто получит приоритет, хотя ВОЗ заявила, что "растет консенсус", что первыми получателями должны быть пожилые люди, медицинские работники и люди с сопутствующими заболеваниями.

В среду Великобритания одобрила вакцину от COVID-19 от Pfizer, опередив весь остальной мир в гонке за начало самой важной программы массовой вакцинации в истории. Премьер-министр Борис Джонсон назвал зеленый свет британского медицинского ведомства глобальной победой, хотя и отметил логистические проблемы вакцинации всей страны с населением 67 млн человек.

Регулирующие органы США и ЕС анализируют одни и те же данные об испытаниях вакцины Pfizer, но пока не дали своего одобрения.

В среду ВОЗ заявила, что получила данные о вакцине от Pfizer и BioNTech и рассматривает их на предмет "возможного включения в список для использования в чрезвычайных ситуациях" - эталона для стран, разрешающих национальное использование.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября 55% украинцев готовы лично сделать прививка от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не хотят бесплатно вакцинироваться 40% респондентов. В то же время, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку становиться меньше - 35%, а 57% не будут вакцинироваться за деньги.