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ВОЗ опубликовала доклад о COVID: версия об утечке из лаборатории маловероятна

Автор: РБК-Украина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала полный доклад о происхождении коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19. Доклад подготовлен по итогам работы миссии в Китае.

Доклад опубликован на сайте ВОЗ.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус в обращении к государствам-участникам заявил, что отчет существенно продвигает понимание о природе коронавируса.

"Что касается ВОЗ, все гипотезы остаются в силе. Этот отчет - очень важное начало, но еще не конец. Мы еще не нашли источник вируса, и мы должны продолжать следить за наукой", - отметил Он.

Он также добавил, что на поиск источника потребуется дополнительное время.

В самом документе говорится о том, что по итогам работы в китайском городе Ухань версия об утечке и лабораторном происхождении пандемии была сочтена крайне маловероятной.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ не исключает, что коронавирус мог появиться за пределами Китая. И попасть в страну уже после того, как появился где-то в другом месте. До сих пор в организации допускают все возможные варианты его происхождения.

Считается, что коронавирус мог попасть к человеку от летучих мышей, через продукты питания и так далее.

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Новости Украины ВОЗCOVID-19Коронавирус
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