ВОЗ опубликовала доклад о COVID: версия об утечке из лаборатории маловероятна

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала полный доклад о происхождении коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19. Доклад подготовлен по итогам работы миссии в Китае.
Доклад опубликован на сайте ВОЗ.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус в обращении к государствам-участникам заявил, что отчет существенно продвигает понимание о природе коронавируса.
"Что касается ВОЗ, все гипотезы остаются в силе. Этот отчет - очень важное начало, но еще не конец. Мы еще не нашли источник вируса, и мы должны продолжать следить за наукой", - отметил Он.
Он также добавил, что на поиск источника потребуется дополнительное время.
В самом документе говорится о том, что по итогам работы в китайском городе Ухань версия об утечке и лабораторном происхождении пандемии была сочтена крайне маловероятной.
Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ не исключает, что коронавирус мог появиться за пределами Китая. И попасть в страну уже после того, как появился где-то в другом месте. До сих пор в организации допускают все возможные варианты его происхождения.
Считается, что коронавирус мог попасть к человеку от летучих мышей, через продукты питания и так далее.