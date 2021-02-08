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ВОЗ опровергла слухи о бесплодии после COVID-вакцинации

Автор: Андрей Козловский

Директор департамента Всемирной организации здравоохранения'я (ВОЗ) Кейт О'Браен опровергла слухи о связи между вакцинацией от коронавируса и бесплодием. Она назвала их безосновательными.

Об этом говорится в сообщении ВОЗ.

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"Вакцины, которыми мы прививаем, не могут вызвать бесплодие. Это слухи, циркулирующие вокруг многих разных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности", - сказала Кейт О'Браен.

Она также добавила, что не существует ни одной вакцины, что вызывает бесплодие. Кроме того, она опровергла предположение о том, что вакцины от COVID-19 способны приводить к изменению ДНК у человека, а химические вещества, содержащиеся в них - наносить вред здоровью.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опровергло связь между летальными случаями среди привитых пациентов и вакциной компаний Pfizer/BioNTech.

Также РБК-Украина писало, что с начала вакцинации от COVID в Нидерландах уже около сотни человек пожаловались на побочные эффекты, в том числе на тяжелую аллергию. Во всех случаях люди жаловались на вакцину Pfizer/BioNTech.

Кроме того, Министерство здравоохранения Израиля рассказало о самых распространенных побочных эффектах от COVID-вакцины Pfizer.

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