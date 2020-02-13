ВОЗ опровергла резкий рост заболеваний коронавирусом за пределами Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что на данный момент за пределами Китая не зафиксирован резкий рост заболеваний новым коронавирусом. Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным мерам Майк Райан, передает Reuters.

Как отметили в ВОЗ, резкое увеличение заболеваний новым вирусом за пределами Китая зафиксирован на круизном лайнере у берегов Японии.

"Вне случаев на круизном судне Diamond Princess мы не видим резкого увеличения случаев за пределами Китая", - отметил Райан.

Также в ВОЗ отметили, что на выходных в Китай должны прибыть остальные члены специальной группы для исследования эпицентра вспышки коронавируса.

Напомним, в Китае зафиксировано рекордное количество смертей за сутки от коронавируса. За прошлые сутки погибли 254 человека, еще были зафиксированы 15152 новых случая заболеванием. Это связано с началом использования нового способа определения коронавируса, который позволяет ускорить получение результатов.

Также РБК-Украина писало, что заражение новым коронавирусом подтвердили у еще 44 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в Японии. До это на борту лайнера находились 174 инфицированных пассажира.

Кроме этого министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что вспышка коронавируса COVID-19 в Китае может повлечь за собой дефицит лекарственных средств в Европейском союзе. По его словам, большая часть ингредиентов для лекарств поставляется из Китая.