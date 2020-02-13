ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВОЗ опровергла резкий рост заболеваний коронавирусом за пределами Китая

Новости » В мире     13.02.2020 - 18:41
ВОЗ опровергла резкий рост заболеваний коронавирусом за пределами Китая
Иллюстративное фото (twitter.com/feyabucom)

Резкий рост зафиксирован лишь в Китае и на круизном лайнере возле берегов Японии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что на данный момент за пределами Китая не зафиксирован резкий рост заболеваний новым коронавирусом. Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным мерам Майк Райан, передает Reuters.

Как отметили в ВОЗ, резкое увеличение заболеваний новым вирусом за пределами Китая зафиксирован на круизном лайнере у берегов Японии.

"Вне случаев на круизном судне Diamond Princess мы не видим резкого увеличения случаев за пределами Китая", - отметил Райан.

Также в ВОЗ отметили, что на выходных в Китай должны прибыть остальные члены специальной группы для исследования эпицентра вспышки коронавируса.

Напомним, в Китае зафиксировано рекордное количество смертей за сутки от коронавируса. За прошлые сутки погибли 254 человека, еще были зафиксированы 15152 новых случая заболеванием. Это связано с началом использования нового способа определения коронавируса, который позволяет ускорить получение результатов.

Также РБК-Украина писало, что заражение новым коронавирусом подтвердили у еще 44 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в Японии. До это на борту лайнера находились 174 инфицированных пассажира.

Кроме этого министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что вспышка коронавируса COVID-19 в Китае может повлечь за собой дефицит лекарственных средств в Европейском союзе. По его словам, большая часть ингредиентов для лекарств поставляется из Китая.

В Сингапуре возросло количество заболевших коронавирусом Совет ЕС призвал усилить сотрудничество в борьбе с коронавирусом
Новости Украины ВОЗвирусЭпидемия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь