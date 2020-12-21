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ВОЗ может одобрить вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech до конца года

Понедельник 21 декабря 2020 21:00
ВОЗ может одобрить вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech до конца года
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Всемирная организация здравоохранения может до конца года одобрить вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Использование вакцины хотят одобрить в чрезвычайных ситуациях.

Об этом на брифинге заявила заместитель генерального директора ВОЗ Мариангела Симао, передает Reuters.

В ВОЗ ожидают, что поставки этой вакцины в рамках программы COVAX могут начаться до конца января или в начале февраля.

"Вакцина может быть внесена в список для возможного использования в чрезвычайных ситуациях уже в этом месяце", - отметили в ВОЗ.

Напомним, сегодня Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Это первая вакцина от COVID-19, которую рекомендовали в ЕС.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, все страны ЕС получат одновременно и будут иметь одинаковый доступ к вакцине Pfizer и BioNTech.

Также сообщалось, что одна доза вакцины Pfizer и BioNTech будет стоить 15,5 евро.

Отметим, согласно результатам исследования, вакцина Pfizer и BioNTech показала эффективность в 95% случаев.

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