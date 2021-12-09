В ВОЗ одобрили бустерную вакцинацию от коронавируса: для кого именно

Указано, что рекомендация была вынесена после того, как стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации провела во вторник совещание для оценки потребности в бустерной вакцинации..

Так, во время брифинга глава SAGE Алехандро Кравиото заявил, что новые данные показывают то, что эффективность вакцин против COVID-19 снижается, при этом значительное снижение наблюдается, в частности, у пожилых людей.

По словам директора департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, вакцины от коронавируса защищают "очень хорошо", однако лишь в течение шести месяцев после последней дозы с некоторым "незначительным снижением" защиты.