В ВОЗ одобрили бустерную вакцинацию от коронавируса: для кого именно

Консультативная группа Всемирной организации здравоохранения по вакцинам одобрила использование бустерной прививки от COVID-19. Речь идет о людях со слабым иммунитетом и тех, кто привился инактивированной вакциной (Sinovac Biotech/CoronaVac).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Указано, что рекомендация была вынесена после того, как стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации провела во вторник совещание для оценки потребности в бустерной вакцинации..
Так, во время брифинга глава SAGE Алехандро Кравиото заявил, что новые данные показывают то, что эффективность вакцин против COVID-19 снижается, при этом значительное снижение наблюдается, в частности, у пожилых людей.
По словам директора департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, вакцины от коронавируса защищают "очень хорошо", однако лишь в течение шести месяцев после последней дозы с некоторым "незначительным снижением" защиты.
Напомним, ранее стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) ВОЗ рекомендовала лицам с ослабленным иммунитетом получить бустерную прививку против коронавируса.
Добавим, по словам главы британского филиала фармацевтической компании Pfizer Бен Осборн, бустерные прививки от COVID-19 придется делать в ближайшие несколько лет.