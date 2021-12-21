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ВОЗ одобрила экстренное применение еще одной вакцины от коронавируса

Автор: Сергей Пышкин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила список вакцин для экстренного применения. К нему добавили препарат, который был разработан компанией Novavax и Коалицией за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI) - Nuvaxovid.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

Добавим, что 17 декабря ВОЗ также одобрила экстренное применение и препарата Covovax, который производят в Индии по лицензии американской компании Novavax.

Как Covovax, так и Nuvaxovid - являются двухкомпонентными препаратами, которые необходимо хранить при температуре охлаждении от 2 до 8 градусов.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что фармацевтическая компания Novavax планирует разработать вакцину против штамма "Омикрон" до начала 2022 года.

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