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ВОЗ: ни одной смерти от вакцины от коронавируса не выявлено

Автор: РБК-Украина

На сегодня в мире не выявлено ни одной смерти от вакцины от коронавируса. Вакцинация препаратом компании AstraZeneca должна продолжаться.

Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая комментирует приостановку вакцинации препаратом от AstraZeneca в некоторых европейских странах.

В частности, ВОЗ известно, что в качестве меры предосторожности некоторые страны приостановили применение вакцины AstraZeneca, пока расследуются случаи образования тромбов.

При этом отмечается, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски, и ее следует продолжать вводить. В организации изучают текущие отчеты о вакцине AstraZeneca, и как только будут конкретные результаты, их доведут до общественности.

"Вакцинация от COVID-19 не снизит смертность от других болезней. Смертность по другим причинам продолжится, в том числе после вакцинации, но без причинно-следственной связи. По состоянию на 9 марта было введено более 268 млн доз вакцины против COVID-19. На сегодня не выявлено случаев смерти от вакцины", - добавили в ВОЗ.

Напомним, ранее сообщалось, что Дания приостановила вакцинацию от COVID препаратом AstraZeneca после того, как у привитого образовались тромбы. До этого зафиксировали летальный случай в Австрии, и ряд европейских стран в итоге временно перестали применять эту вакцину.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) уже выступило с заявлением о том, что вакцина AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов.

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