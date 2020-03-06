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ВОЗ обсудила возможность проведения Олимпиады в Токио без зрителей из-за коронавируса

Новости » Происшествия     06.03.2020 - 21:10
ВОЗ обсудила возможность проведения Олимпиады в Токио без зрителей из-за коронавируса
Иллюстративное фото (olympic.org)

Проведение Олимпийских игр без зрителей и возмещение стоимости билетов может обойтись организаторам в Токио примерно в 850 млн долларов

Всемирная организация здравоохранения обсудила возможность проведения Летних Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей из-за нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Сообщается, что на прошлой неделе ВОЗ приняла участие в телефонной конференции с десятками медицинских работников международных спортивных федераций, которые проводят соревнования во время Олимпиады.

Также стороны обсудили в каких случаях при проведении соревнований риск заражения особенно велик.

Напомним, официальный представитель ВОЗ Тарика Язаревич констатировал, что организация не может давать или не давать разрешения на проведение любых спортивных мероприятий, а лишь выступает с предложениями и рекомендациями по мерам санитарного контроля.

Издание отмечает, что проведение Олимпийских игр без зрителей и возмещение стоимости билетов может обойтись организаторам в Токио примерно в 850 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, в середине февраля Всемирная организация здравоохранения не видела причин для переноса Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса. В ВОЗ заявляли,что нет никаких оснований для каких-либо чрезвычайных планов отмены или переноса игр.

Напомним, из-за коронавируса в Китае было отложено этап Формулы-1, который должен был пройти в этой стране.

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