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ВОЗ обновит правила тестирования на коронавирус, - Ляшко

Киев, Среда 02 сентября 2020 10:20
ВОЗ обновит правила тестирования на коронавирус, - Ляшко
Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения Украины обсудило с представителями Всемирной организации здравоохранения обновление правил тестирования на коронавирус. ВОЗ обещает обновить правила на следующей неделе.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что в протокол по тестированию на коронавирусную болезнь введут быстрые тесты на антиген.

"Раньше использовались быстрые тесты на наличие антител. Сегодня в США уже зарегистрированы четыре производителя быстрых тестов на антиген", - отметил он.

Кроме того, в США выпустили свои рекомендации по стратегии тестирования быстрыми тестами на антиген. Ляшко говорит, что ВОЗ также обновляет протокол по тестированию.

"Мы сейчас ведем переговоры со всеми производителями, которые зарегистрировали быстрые тесты на антиген, для того, чтобы они подали на регистрацию этих тестов в Украине и это позволит нам значительно увеличить количество тестирований", - заявил главный санврач.

Напомним, ранее Ляшко рассказал, что Украина способна производить 130 тысяч тестов на коронавирус за неделю.

Отметим, в Украине обнаружили 2495 новых случаев коронавируса.

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