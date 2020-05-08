ВОЗ обновила стратегический план борьбы с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила стратегический план по борьбе с пандемией на 2020 год. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает пресс-служба организации.

ВОЗ увеличила бюджет до 1,7 млрд долларов.

"Согласно обновленным оценкам SPRP, ВОЗ нужно 1,7 млрд долларов США для ответа на COVID-19 на всех трех уровнях организации", - заявил Гебреисус.

План рассчитан до конца 2020 года и рассчитан на ресурсы, необходимые ВОЗ для ее собственных операций.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения считает реальным возвращение к жесткому карантину в связи с коронавирусом COVID-19.

Отметим, британские ученые изучили образцы коронавируса, подтвердив его природное происхождение, и установили, что он начал быстро распространяться еще в прошлом году в Европе, США.

В связи с этим, ВОЗ призвала расследовать любые подозрительные ранние случаи заболеваний, которые могли бы оказаться коронавирусом COVID-19. Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер призвал другие страны проверять записи о случаях пневмонии неизвестного происхождения, которые возникли в конце 2019 года.