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ВОЗ обнародовала последнюю сводку о ситуации с коронавирусом

Новости » Общество     14.03.2020 - 04:59
ВОЗ обнародовала последнюю сводку о ситуации с коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В мире подтверждено 132 758 случаев заражения вирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала последнюю сводку о коронавирусе по состоянию на 13 марта. Об этом указано в сообщении пресс-службы ООН.

Отмечается, что всего в мире подтверждено 132 тысяч 758 случаев заражения, из них в Китае - 80 тысяч 991, где умерли 3180 человек.

За пределами Китая подтверждено 51 тысяча 767 случаев в 122 странах, скончались 1775 человек. В Италии умерло уже 1016 человек, заражено 15113.

Напомним, 13 марта президент Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса. Также он заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов для борьбы с коронавирусом.

Также американский президент заявил, что он, скорее всего, будет проходить тест на наличие нового коронавируса. Все из-за того, что у двух человек, встречавшихся с Трампом во Флориде, оказался положительный результат на вирус.

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