В ВОЗ обеспокоены эффективностью вакцин против новых штаммов COVID

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена эффективностью вакцин против новых штаммов коронавируса. При этом в ВОЗ не исключают появление других, более проблемных мутаций вируса.

Об этом заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает "France 24".

Отвечая на вопрос об эффективности вакцин против новых штаммов COVID Клюге заявил, что "это большой вопрос, который вызывает беспокойство".

При этом он призвал Европу объединиться, чтобы ускорить процесс вакцинации.

"Нам необходимо объединиться, чтобы ускорить процесс. Фармацевтические компании, которые обычно конкурируют, должны сообща резко увеличить производственные мощности. Это то, что нам сейчас нужно", - заявил Клюге.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в мире циркулирует около 4 тысяч вариантов COVID-19. Из-за этого все производители COVID-вакцин пытаются сделать более эффективным свой препарат.

Также сообщалось, что новая мутация коронавируса E484K снижает эффективность вакцин BioNTech/Pfizer в 10 раз. При этом данную вакцину уже приняли около 10 млн человек.