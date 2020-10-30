В ВОЗ обеспокоены долгосрочными последствиями COVID-19

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, что у переболевших коронавирусом людей остаются в средне- и долгосрочной перспективе болезненные последствия, которые затрагивают важные системы организма. К тому же, выздоровление после COVID-19 может быть медленным, занимая недели и месяцы.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.

"Реальное беспокойство вызывает тот факт, что имеется широкий спектр симптомов, которые меняются со временем и часто усиливаются и могут затронуть любую систему организма", - сказал он.

Речь идет о таких последствиях, как утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце.

По словам главы ВОЗ, последствия проявляются как у тех, кто лечился в больнице, так и у лечившихся на дому, у молодых и пожилых, у женщин и мужчин. При этом "точное число людей, имеющих долгосрочные последствия, пока ясно не определено".

Организация намерена провести дополнительные исследования, чтобы разработать "наилучшие стандарты лечения, нацеленные на ускорение выздоровления пациентов и предотвращение осложнений".

Напомним, в ВОЗ прогнозируют, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.

Кроме того, в Европе за последнюю неделю возрос суточный показатель новых случаев заражения коронавирусом и летальных исходов среди инфицированных.