ВОЗ обеспокоена вспышкой коронавируса еще в одной провинции Китая

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом количества инфицированных коронавирусом COVID-19 в китайской провинции Шаньдун. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ВОЗ в Twitter.

Ранее китайские власти заявили о вспышке заболеваний в двух тюрьмах в северной провинции Шаньдун.

"Хотя количество случаев COVID-19 в провинции Хубэй продолжает уменьшаться, мы обеспокоены увеличением числа случаев в провинции Шаньдун, и мы ищем дополнительную информацию об этом", - заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, в общем известно о 75 тыс. 567 случаях инфицирования новым типом вируса COVID-19, включая 2239 смертей.

Напомним, по состоянию на 21 февраля, за пределами Китая зарегистрировано 1152 случая инфицирования коронавирусом COVID-19 в 26 странах. Также на текущий момент известно о 8 смертельных случаях от вируса за пределами Китая.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в китайском Ухане число излечившихся от нового типа коронавируса за день превысило число инфицированных, поступивших в медицинские учреждения за сутки.