ВОЗ нуждается в более 600 млн долларов для борьбы с коронавирусом

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

На деятельность ВОЗ пойдет лишь 60 млн долларов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) нуждается в почти 700 миллионах долларов для борьбы с новым видом коронавируса, который распространяется по миру после вспышки в Китае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организации.

Как заявил во время пресс-конференции гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, для борьбы с коронавирусом организация нуждается в 675 миллионах долларов.

"Мы начинаем стратегический план готовности и реагирования. Мы просим 675 миллионов долларов для финансирования этого плана на следующие три месяца. Это большая сумма. Однако это значительно меньше, чем та сумма, с которой мы можем столкнуться, если не будем инвестировать в превентивные меры", - пояснил он.

По словам гендиректора ВОЗ, около 60 млн долларов из общей суммы пойдет на деятельность самой организации, а остальная часть средств будет распределена между странами, которые нуждаются в финансовой помощи в борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 5 февраля количество больных на коронавирус 2019-nCov в Китае составляет 24 324 человека. За последние сутки от опасного вируса скончались 65 человек. Общее количество погибших составляет уже 490. В больницах с подозрением на коронавирус находится 185 тысяч человек.

Также РБК-Украина писало, что Великобритания достигла прорыва в поиске вакцины от нового вида коронавируса. Британские ученые сократили часть необходимого на создание вакцины времени с двух-трех лет до 14 дней.