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ВОЗ о новых рекордах заболеваемости COVID-19 в мире: новых ответов нет

Автор: Максим Зайченко

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что у них "нет новых ответов" на пандемию коронавируса после того, как в мире за сутки зафиксировали 350 000 новых случаев COVID-19, что оказалось новым антирекордом.

Об этом сообщил лава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пишет Euronews.

В ВОЗ сообщили, что подтвержденные 350 766 случаев за сутки превышают почти на 12 000 рекорд, установленный ранее на этой неделе. Это число включает в себя более 109 000 случаев из Европы.

Райан признал общемировой всплеск заболеваемости, сказав: "новых ответов нет".

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Он добавил, что правительства стран должны обеспечить защиту наиболее уязвимых людей и принять меры с этой целью.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ исследует случаи повторного заражения коронавирусом. Для этого организация создала специальную группу.

Отметим, ранее руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт дал прогноз, что в стране может быть до 9 тысяч новых случаев коронавируса каждый день.

Также РБК-Украина писало, что вчера в Украине зафиксировали очередной антирекорд по приросту заболевших коронавирусом - более 5,8 тысячи.

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