ВОЗ назвала количество инфицированных коронавирусом за пределами Китая

За пределами Китая количество официально подтвержденных случаев коронавируса выросло до 4351, умерли 67 человек. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметили в ВОЗ, за последние сутки о первых случая заражения сообщили в пяти странах - Дания, Эстония, Литва, Нидерланды и Нигерия. При этом все случаи заболевания связаны с посещением Италии.

Кроме этого за последние сутки в Китая зафиксирован самый низкий показатель заболеваний за месяц - 329 случая инфицирования коронавирусом.

"За пределами флага Китая в настоящее время 4351 человек зарегистрирован в 49 странах и 67 человек умерли", - сообщил глава ВОЗ.

Ранее РБК-Украина писало, что ВОЗ повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого". При этом глава ВОЗ отметил, что несмотря на эпидемии коронавируса в некоторых странах, происхождение большинства случае заболевания можно проследить.

Отметим, ранее сообщалось, что первый случай коронавируса зарегистрирован в Исландии. Таким образом количество стран, где был зафиксирован новый вирус, достигло 50.