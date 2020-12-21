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В ВОЗ назвали вероятную причину появления нового штамма коронавируса

Лондон, Понедельник 21 декабря 2020 00:40
В ВОЗ назвали вероятную причину появления нового штамма коронавируса
Фото: коронавирус (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскрыла причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. Организация призывает не паниковать.

Об этом в эфире BFM TV заявила директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан.

По ее словам, вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи. Кроме того, поскольку коронавирус имеет животное происхождение, в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека, отметила эксперт.

"Поэтому при каждых выявленных мутациях следует определять, какие именно новые характеристики он приобретает, происходят ли крупные изменения, либо же это просто обычная эволюция", - пояснила директор департамента ВОЗ.

В настоящее время ВОЗ не отмечает воздействие новой мутации SARS-CoV-2 на летальность. Также в организации сомневаются, что новый штамм окажет влияние на эффективность вакцин.

Бриан назвала правильными меры, введенные в Великобритании. Она выразила надежду, что ограничения позволят замедлить распространение новой мутации до начала массовой вакцинации. Тем не менее обстановка остается неопределенной, и не исключено, что странам придется принять дополнительные меры из предосторожности.

Напомним, с 20 декабря в Лондоне и в двух графствах на юго-востоке Англии - Эссексе и Кенте действует четвертый уровень карантина.

Ограничения, введенные в регионах Британии, связаны с увеличением заболеваемости COVID-19, а также новым типом коронавируса, который распространяется быстрее.

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