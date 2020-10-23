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В ВОЗ назвали условия для скорого применения вакцин от COVID-19

Автор: РБК-Украина

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пару вакцин от коронавируса могут применить в экстренных целях. При этом в организации отметили, что это может произойти к декабрю этого года.

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Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан в ходе брифинга.

Он также добавила, что нельзя исключать появление к концу ноября результатов третьей фазы испытаний одной или двух вакцин от коронавируса.

Отметим, что во всем мире восемь компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от COVID-19. Украина ведет переговоры с такими компаниями, как Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca.

Напомним, 21 октября Еврокомиссия подписала третий контракт на поставку вакцин от COVID-19.

Кроме того, 18 сентября Еврокомиссия заключила второе соглашение о закупке вакцины от коронавируса с компанией Sanofi-GSK.

А в середине августа ЕК заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса. Речь идет о вакцине компании AstraZeneca.

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