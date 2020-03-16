ВОЗ назвала условия преодоления эпидемии

ВОЗ выделила средства спецзащиты 56 странам и послала 1,5 миллионов тестов 120 странам
У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что активное тестирование, отслеживание контактов, карантин и социальная дистанция поможет странам побороть новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга организации, передает РБК-Украина.
По его словам, п
ласти Швейцарии и Финляндии ввели режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.
Как сообщало РБК-Украина, сегодня Европейский союз в связи с пандемией коронавируса на 30 дней закрыл границы для "несущественных" поездок. Подробнее о том, что происходит в Украине и других странах 16 марта - в материале РБК-Украина.