В ВОЗ назвали спекуляцией разговоры о второй волне COVID-19

Фото: коронавирус (facebook/imf)

В ВОЗ считают, что новый рост количества зараженных следует рассматривать не как вторую волну, а как второй пик

Вторая волна пандемии коронавируса COVID-19 может не наступить. А новый рост числа заразившихся, фиксируемый в разных странах, следует рассматривать не как вторую волну, а как второй пик.

Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает ТАСС.

По его словам, новый пик связан с тем, что ранее вирус был подавлен не до конца.

Предположения о новой волне COVID-19 чиновник ВОЗ назвал спекуляциями.

"Уверенности в том, что придет вторая волна, нет. С самого начала этой болезни было много спекуляций о том, что будет, когда сменится сезон… Всегда трудно прогнозировать, что произойдет с новым вирусом", - заявил Райан.

Он призвал все силы бросить на борьбу с вирусом сейчас, что, "возможно, позволит избежать наихудшего во время второй волны".

"Если придется бороться со второй волной, то мы будем это делать", - сказал Райан.

Напомним, в ВОЗ сообщили, что в мире ежедневно фиксируют более 160 тысяч новых случаев COVID-19.

Также в ВОЗ заявили, что глобальная пандемия коронавируса начинает ускоряться, несмотря на то, что некоторым странам удалось достичь прогресса в сдерживании болезни.

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Автор: Надежда Собенко