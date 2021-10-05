В ВОЗ назвали "хорошей новостью" появление таблетки от коронавируса
Объявление фармацевтической компании MSD из США о высокой эффективности ее таблеток от коронавируса является "безусловно хорошей новостью". Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ждет новых данных о результатах испытаний препарата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу отдела новых болезней ВОЗ Марию Ван Керкхове.
"Мы с нетерпением ждем от них (компании MSD - ред.) новых данных", - сказала она, добавив, что появление таблетки против самых тяжелых последствий коронавируса "безусловно, хорошая новость".
По ее словам, медики и пациенты хотят лечения инфекции на ранней стадии, что снижает риски тяжелых форм протекания болезни и летального исхода.
"Я думаю, что все хотят более раннего лечения, чтобы мы не допустили, чтобы люди достигли этого тяжелого состояния и фактически не умерли от болезни", - отметила она.
Напомним, 1 октября фармацевтическая компания MSD, известная в США и Канаде как Merck, и производитель Ridgeback Biotherapeutics объявили о том, что Молнупиравир, исследуемый пероральный противовирусный препарат, значительно снизил риск госпитализации или смерти в ходе запланированного промежуточного анализа испытания третьей фазы.