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В ВОЗ назвали "хорошей новостью" появление таблетки от коронавируса

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Женева, Вторник 05 октября 2021 21:10
В ВОЗ назвали "хорошей новостью" появление таблетки от коронавируса Фото: в ВОЗ оценили появление таблеток от коронавируса (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Объявление фармацевтической компании MSD из США о высокой эффективности ее таблеток от коронавируса является "безусловно хорошей новостью". Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ждет новых данных о результатах испытаний препарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу отдела новых болезней ВОЗ Марию Ван Керкхове.

"Мы с нетерпением ждем от них (компании MSD - ред.) новых данных", - сказала она, добавив, что появление таблетки против самых тяжелых последствий коронавируса "безусловно, хорошая новость".

По ее словам, медики и пациенты хотят лечения инфекции на ранней стадии, что снижает риски тяжелых форм протекания болезни и летального исхода.

"Я думаю, что все хотят более раннего лечения, чтобы мы не допустили, чтобы люди достигли этого тяжелого состояния и фактически не умерли от болезни", - отметила она.

Напомним, 1 октября фармацевтическая компания MSD, известная в США и Канаде как Merck, и производитель Ridgeback Biotherapeutics объявили о том, что Молнупиравир, исследуемый пероральный противовирусный препарат, значительно снизил риск госпитализации или смерти в ходе запланированного промежуточного анализа испытания третьей фазы.

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ВОЗ Соединенные Штаты Америки
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