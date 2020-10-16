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В ВОЗ назвали эффективное лекарство от коронавируса

Автор: РБК-Украина

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что на сегодня есть только одно лекарство, которое является эффективным против заболевания COVID-19 в тяжелой форме. В настоящее время это Дексаметазон.

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Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На настоящий момент кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим эффективность против COVID-19 для пациентов с болезнью в тяжелой форме", - сказал он.

Напомним, на следующей неделе областные центры Украины получат препарат для лечения COVID-19.

Добавим, что в Министерстве здравоохранения назвали предварительную стоимость вакцины от COVID-19. Стоимость составит около 40 долларов, однако точная цена на вакцину еще не сформулирована.

Ранее в Минздраве назвали основные пути получения вакцины от COVID-19 Украиной. Вакцину от коронавируса смогут получить 8 миллионов украинцев.

Кроме того, Максим Степанов рассказал, кому будут делать прививки от коронавируса в Украине.

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