ВОЗ назвала необходимое число доз для вакцинации 70% населения мира

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запускает новую стратегию по вакцинации большей части всего населения Земли против COVID-19 и борьбе с неравенством в распределении вакцин.

Стратегия рассчитана до середины 2022 года. По плану, к концу 2021 года должно быть вакцинировано 40% населения планеты, к окончанию программы - 70%. Достижение конечной цели потребует 11 млрд доз вакцин, уточнил Гебрейесус.

По его мнению, с учетом текущих темпов производства препаратов, дающих иммунитет против коронавируса, эта цель вполне достижима.

Глава ВОЗ отметил, что к концу сентября во всем мире были введены чуть больше 6 млрд доз. Сейчас глобальное производство вакцин от COVID-19 составляет почти 1,5 млрд доз в месяц, этого достаточно для вакцинации 70% населения при условии справедливого распределения препаратов.