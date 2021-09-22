UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ВОЗ назвала лидеров и аутсайдеров по распространению COVID-19 в мире

Автор: Мария Кучерявец

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что количество еженедельных случаев коронавируса в мире начало уменьшаться. Однако отдельно в некоторых странах этот показатель растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globalnews.

По данным организации, с 13 по 19 сентября было выявлено более 3,6 млн новых случаев заражения COVID-19, что почти на 400 тысяч меньше, чем неделей ранее.

Так, существенно количество заражений упало в странах Ближнего Востока (на 22%) и в Юго-Восточной Азии (на 16%).

Однако, больше всего случаев в последнее время фиксируется в США, Индии, Великобритании, Турции и на Филиппинах.

В ВОЗ отмечают, что штамм коронавируса "Дельта" уже распространен 185 странах.

Между тем, число ежедневных смертей от COVID-19 в мире уменьшилось с 62 до 60 тысяч.

В частности, в Юго-Восточной Азии число летальных случаев упало на 30%, однако в западной части Тихоокеанского региона был зафиксирован рост смертей на 7%.

В Организации добавляют, что за весь период пандемии в мире было обнаружено около 228 млн случаев коронавируса и более 4,6 млн смертей от его последствий.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗПандемия коронавируса