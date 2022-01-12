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ВОЗ назвала группы риска во время заражения штаммом "Омикрон": о ком идет речь

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Среда 12 января 2022 08:23
ВОЗ назвала группы риска во время заражения штаммом "Омикрон": о ком идет речь Фото: ВОЗ назвала группы риска во время заражения штаммом "Омикрон" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Во Всемирной организации здравоохранения пояснили, кто подвергается наибольшему риску заражению новым штаммом "Омикрон". В эту группу входят невакцинированные, пожилые люди и имеющие сопутствующие заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Как пояснил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, для невакцинированных заражение новым штаммом представляет "большую" угрозу здоровью и жизни.

По его словам, те, кто получил дозу вакцины, обычно переносят коронавирус в легкой форме.

"Люди должны действительно серьезно рассмотреть необходимость прививки", - подчеркнул Райан.

Он отметил, что последствия вирусных инфекций часто зависят от исходного состояния здоровья человека, в том числе от того, насколько сильна его иммунная система. Например, заболевание диабетом снижает способность организма противостоять вирусу.

В свою очередь глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове подчеркнула, что по данным ВОЗ, смертность при заражении "Омикроном" увеличивается с возрастом больного.

"У нас также есть данные из некоторых стран, которые показывают, что люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти", - рассказала Керкхове.

Вместе с тем она отметила, что по сравнению со штаммом "Дельта", от "Омикрона" умирает меньшая доля людей и в целом риск серьезного течения заболевания и госпитализации ниже, а также добавила, что новый штамм все же нельзя считать "несерьезной угрозой".

Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новый вариант "Омикрон" может привести к цунами случаев.

Кроме того, директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что более половины населения Европы заразится новым штаммом коронавируса "Омикрон".

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