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В ВОЗ надеются побороть пандемию коронавируса до конца 2022 года

Автор: Сергей Пышкин

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, 2022 год может стать концом пандемии коронавируса. В то же время это должно стать новой эрой в истории человечества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова председателя ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса.

"2022 должен стать концом пандемии коронавируса. Но он также должен стать началом чего - то еще - новой эры солидарности", - заявил Гебреисус.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно расчетам ВОЗ, в первом квартале 2022 года в мире будет достаточно вакцин, чтобы привить всех взрослых.

Также сегодня, как отмечает ВОЗ, человечество имеет все средства, чтобы справиться с распространением коронавируса.

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