ВОЗ: медицинские маски не защищают от коронавируса

Медицинские маски не защищают от коронавируса, однако они способны снизить риск заражения. Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Как отмечается, одно лишь использование маски не гарантирует защиты от инфекции и должно сопровождаться другими превентивными мерами.

"Ношение медицинской маски может помочь ограничить респираторное заболевание. Однако одно лишь использование маски не гарантирует защиты от инфекции и должно сопровождаться другими превентивными мерами, включая гигиену рук и респираторную гигиену (дистанцию не менее 1 метра между собой и другими людьми, - ред.)", - говорится в сообщении.

ВОЗ посоветовала использовать маску "рационально" во избежание "ненужного расходования ценных ресурсов". Надевать ее рекомендуется только в тех случаях, когда налицо респираторные симптомы (кашель или чихание), позволяющие подозревать наличие 2019-nCoV, или же когда необходимо ухаживать за больным, который может быть инфицирован этим коронавирусом.

Напомним, от коронавируса в китайской провинции Хубэй умерли еще 64 человека, что увеличило число жертв в эпицентре вспышки до 414 человек. В мире зарегистрировано более 19 000 подтвержденных случаев коронавируса.

РБК-Украина писало, что представители Всемирной организации здравоохранения готовятся отправится в Китай на этой неделе для расследования вспышки коронавируса.