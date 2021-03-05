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ВОЗ критически относится к идее ЕС о введении COVID-паспортов

Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирная организация здравоохранения'я (ВОЗ) не поддерживает намерения Еврокомиссии по введению так называемых паспортов вакцинации от коронавирус. Директор регионального євопейського бюро ВОЗ Ганс Клюге объясняет это недостаточностью информации об иммунитете к COVID-19.

Об этом он рассказал в интервью'ю изданию Die Welt.

По словам Клюге, сейчас в ВОЗ критически относятся к намерениям из введения паспортов вакцинации в мире. Однако, как отметил представитель ВОЗ, появления COVID-паспортов летом вряд ли удастся избежать".

"Мы понимаем, что правительства сталкиваются с политической реальностью. Однако ВОЗ этого не рекомендует (речь о введении COVID-паспортов - ред.)", - подчеркнул он.

Напомним, Еврокомиссия планирует к лету ввести в ЕС паспорта вакцинации от коронавируса. Главными лоббистами введения COVID-паспорта являются Испания и Греция.

Как писало РБК-Украина, большинство жителей Германии поддерживают введение в Евросоюзе COVID-паспортов.

Добавим, Венгрия решила не указывать в сертификатах вакцинации от коронавируса, какой именно вакциной прививали человека.

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Новости Украины ЕвросоюзВОЗпаспортвакцинацияКоронавирус
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