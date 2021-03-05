ВОЗ критически относится к идее ЕС о введении COVID-паспортов

Всемирная организация здравоохранения'я (ВОЗ) не поддерживает намерения Еврокомиссии по введению так называемых паспортов вакцинации от коронавирус. Директор регионального євопейського бюро ВОЗ Ганс Клюге объясняет это недостаточностью информации об иммунитете к COVID-19.

Об этом он рассказал в интервью'ю изданию Die Welt .

По словам Клюге, сейчас в ВОЗ критически относятся к намерениям из введения паспортов вакцинации в мире. Однако, как отметил представитель ВОЗ, появления COVID-паспортов летом вряд ли удастся избежать".

"Мы понимаем, что правительства сталкиваются с политической реальностью. Однако ВОЗ этого не рекомендует (речь о введении COVID-паспортов - ред.)", - подчеркнул он.