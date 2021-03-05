ВОЗ критически относится к идее ЕС о введении COVID-паспортов
Всемирная организация здравоохранения'я (ВОЗ) не поддерживает намерения Еврокомиссии по введению так называемых паспортов вакцинации от коронавирус. Директор регионального євопейського бюро ВОЗ Ганс Клюге объясняет это недостаточностью информации об иммунитете к COVID-19.
Об этом он рассказал в интервью'ю изданию Die Welt.
По словам Клюге, сейчас в ВОЗ критически относятся к намерениям из введения паспортов вакцинации в мире. Однако, как отметил представитель ВОЗ, появления COVID-паспортов летом вряд ли удастся избежать".
"Мы понимаем, что правительства сталкиваются с политической реальностью. Однако ВОЗ этого не рекомендует (речь о введении COVID-паспортов - ред.)", - подчеркнул он.
Напомним, Еврокомиссия планирует к лету ввести в ЕС паспорта вакцинации от коронавируса. Главными лоббистами введения COVID-паспорта являются Испания и Греция.
Как писало РБК-Украина, большинство жителей Германии поддерживают введение в Евросоюзе COVID-паспортов.
Добавим, Венгрия решила не указывать в сертификатах вакцинации от коронавируса, какой именно вакциной прививали человека.