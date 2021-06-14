ВОЗ изучает проблемы с сердцем у людей, которым сделали прививку вакциной Pfizer

"До сих пор сведения о случаях миокардита (воспаление сердечной мышцы - ред.) и перикадита (поражение серозной оболочки сердца - ред.) поступали из США и Израиля. Мы продолжаем выяснять связано ли это с вакциной", - сказала заместитель гендиректора ВОЗ Мариангела Симау.

Испанское агентство по лекарствам и товарам для здоровья (AEMPS) указало, что в настоящее время невозможно установить причинно-следственную связь между появлением миокардита или перикардита и вакцинацией против COVID-19.