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ВОЗ изучает проблемы с сердцем у людей, которым сделали прививку вакциной Pfizer

Автор: Дмитрий Кузнецов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает случаи возникновения проблем с сердцем у людей, которым сделали прививку от коронавируса вакциной Pfizer.

Об этом сообщает издание The News 24.

"До сих пор сведения о случаях миокардита (воспаление сердечной мышцы - ред.) и перикадита (поражение серозной оболочки сердца - ред.) поступали из США и Израиля. Мы продолжаем выяснять связано ли это с вакциной", - сказала заместитель гендиректора ВОЗ Мариангела Симау.

Испанское агентство по лекарствам и товарам для здоровья (AEMPS) указало, что в настоящее время невозможно установить причинно-следственную связь между появлением миокардита или перикардита и вакцинацией против COVID-19.

Напомним, накануне в Японии заявили, что у семи человек в стране возникло воспаление сердечной мышцы после того, как они получили вакцину от коронавируса Pfizer. В МИД страны уточнили, что продолжат сбор данных как внутри страны, так и за рубежом по поводу безопасности этого препарата.

Отметим, ранее что вакцины Pfizer и Moderna вызывают проблемы с сердцем у молодых мужчин. Об этом говорится в отчете Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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