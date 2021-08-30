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ВОЗ изменила мнение относительно бустерной вакцинации: нужна уязвимым слоям

Автор: Мария Кучерявец

В ВОЗ заявили, что бустерные прививки необходимо вводить для вакцинации от COVID-19 группы риска. Хотя раньше в Организации считали, что введение третьей дозы является нецелесообразным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, что цитирует Reuters.

"Бустерная (третья) доза вакцины - это не роскошь, которую отобрали у тех, кто все еще ждет первой прививки. Это способ обеспечить безопасность для людей из наиболее уязвимых групп", - сказал Клюге.

Однако он отметил, что нужно относиться осторожно к бустерным прививкам, поскольку "доказательств об их безопасности еще совсем мало".

В свою очередь Клюге призвал страны, в которых достаточно препаратов для иммунизации, поделиться вакцинами с другими, особое внимание он уделил странам Восточной Европы и Африки.

Напомним, ранее в ВОЗ отрицали целесообразность введения бустерных доз для вакцинации от коронавируса.

Кроме того, генеральный директор ВОЗ раскритиковал США за бустерные прививки от COVID-19.

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ВОЗВакцина от коронавируса