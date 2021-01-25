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В ВОЗ не исключают, что COVID-19 станет системным заболеванием

Автор: РБК-Украина

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус может превратиться в эндемическое заболевание. По его словам, за всю историю человечество смогло победить только оспу.

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Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге.

"Всегда есть риск того, что то или иное заболевание станет эндемическим, системным. Мы наблюдали такие примеры. В истории человечества мы смогли победить только оспу. Но мы пока так и не смогли ликвидировать, например, полиомиелит и корь", - заявил он.

По словам Райана, у коронавируса есть ряд характеристик, которые говорят о том, что ликвидировать его будет очень сложно.

"В частности, коронавирус присутствует практически во всех странах мира. Доступ к вакцине в настоящее время не оптимален, и такая ситуация сохранится в ближайшем будущем. Поэтому передача вируса будет продолжаться", - заявил он.

Напомним, вакцина от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech эффективна против британского штамма. Она вырабатывает антитела против него.

Кроме того, Moderna заявила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна от новых штаммов коронавируса. В частности, от штаммов, которые выявили в Великобритании и Южной Африке.

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