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ВОЗ: "индийский" штамм коронавируса может распространиться по 60 странам

Автор: Артур Родивилов

Число стран и территорий, в которых официально были обнаружены так называемые "индийские" варианты коронавируса, достигло 53. По неофициальным данным, вариант коронавируса B.1.617 еще в семи странах.

Об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Если данные подтвердятся, то число территорий, в которых обнаружены эти штаммы, достигнет 60.

В числе стран, в которых в течение недели были зарегистрированы случаи заражения индийским вариантом коронавируса, - Бразилия, Алжир, Кения, Гана и Курачао.

Вариант коронавируса B.1.617 был впервые обнаружен в Индии. Ученые полагают, что он заразнее остальных и более устойчив к антителам. ВОЗ не называет этот вариант "индийским".

Напомним, министерство связи и информационных технологий Индии потребовало от соцсетей удалить любую информацию об индийском штамме коронавируса, поскольку использование этого термина безосновательно.

Ранее Индия пережила новый самый смертоносный день пандемии COVID-19. В частности, за сутки там от болезни умерли 4 329 человек. Общее число заболевших в Индии превысило отметку в 25 миллионов.

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