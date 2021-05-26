ВОЗ: "индийский" штамм коронавируса может распространиться по 60 странам

Число стран и территорий, в которых официально были обнаружены так называемые "индийские" варианты коронавируса , достигло 53. По неофициальным данным, вариант коронавируса B.1.617 еще в семи странах.

Об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ ).

Если данные подтвердятся, то число территорий, в которых обнаружены эти штаммы, достигнет 60.

В числе стран, в которых в течение недели были зарегистрированы случаи заражения индийским вариантом коронавируса, - Бразилия, Алжир, Кения, Гана и Курачао.

Вариант коронавируса B.1.617 был впервые обнаружен в Индии. Ученые полагают, что он заразнее остальных и более устойчив к антителам. ВОЗ не называет этот вариант "индийским".