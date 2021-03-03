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ВОЗ все еще против введения COVID-паспортов

Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ все еще не рекомендует странам вводить COVID-паспорта. В то же время организация готова предоставить консультации странам по содержанию таких документов.

Об этом шла речь в эфире российского канала "Россия 24".

"ВОЗ высказалась, что в настоящее время не рекомендует такие паспорта (вакцинации от COVID - ред.)", - заявила Вуйнович.

Она добавила, что несмотря на рекомендации ВОЗ, страны идут своим путем, поскольку хотят позволить большую мобильность своего населения.

"ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами, которые заинтересованы и в какой-то момент даст свою рекомендацию о том, что такой паспорт должен содержать", - сказала представитель организации.

Напомним, в Европейском союзе намерены ввести COVID-паспорт до конца лета этого года. Такое предложение должна вынести на обсуждение Еврокомиссия.

Как писало РБК-Украина, не все страны ЕС поддерживают введение паспортов COVID-вакцинации. В частности, против этой инициативы выступили в МИД Бельгии.

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Новости Украины ВОЗпаспортвакцинацияКоронавирус
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