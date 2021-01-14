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В ВОЗ допустили, что второй год пандемии коронавируса может стать сложнее первого

Автор: Артур Родивилов

Второй год пандемии коронавируса может оказаться сложнее предыдущего. Такое мнение высказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter организации.

По его словам, сведения по заболеваемости за последние две недели говорят о том, что распространение инфекции снова достигло пика.

"Мы вступаем во второй год пандемии, и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения коронавируса", - отметил он.

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Наибольшее число заражений приходится на Северную и Южную Америку и европейский регион, добавил Райан.

По последним данным, в мире зарегистрировано 91,9 млн случаев COVID-19, умерли 1,97 млн человек.

Напомним, глава ВОЗ призвал людей соблюдать рекомендованные меры предосторожности, так как если вирус будет меньше распространяться, то у него будет и меньше шансов мутировать.

Как писало РБК-Украина, в ВОЗ заявили, что "британский" штамм коронавируса выявили минимум в 50 странах. Данную мутацию COVID-19 зафиксировали во всех регионах Англии.

Напомним, нынешние новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть болезни.

Однако мутировавший вариант COVID может заменить другие в Европе и части Азии.

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