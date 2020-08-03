ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ВОЗ допускает, что передача коронавируса от животных могла произойти не в Ухане

Женева, Понедельник 03 августа 2020 22:00
ВОЗ допускает, что передача коронавируса от животных могла произойти не в Ухане
Фото: Майкл Райан (twitter com UNGeneva)
Автор: РБК-Украина

Передача вируса могла произойти где угодно

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что передача коронавируса от животных людям не обязательно могла произойти в китайском Ухане. Очень важно отыскать первый сигнал, при котором барьер между животными и людьми был преодолен.

Об этом заявил на брифинге исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он напомнил, что ВОЗ направила группу экспертов в Китай для изучения первых случаев коронавируса в Ухане и конкретного времени, когда состоялась первая передача вируса от животных.

"Нужно помнить, что в Ухане была специальная система эпиднадзора для выявления групп атипичной пневмонии. Тот факт, что эта система сработала, не обязательно означает, что именно здесь вирус перешел от животных к человеку", - заявил Райан.

Все, что известно на данный момент о происхождении коронавируса - что он якобы возник на одном из рынков по продаже диких животных в Ухане.

Государственный секретарь США Майк Помпео неоднократно заявлял, что у США есть доказательства происхождения SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане.

Между тем, Институт вирусологии в Ухане подтвердил, что имеет три живых штамма коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ВОЗКитайКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь