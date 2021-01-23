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ВОЗ допускает, что COVID может оставаться на упаковках продуктов, - WSJ

Автор: Игорь Литвиненко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что COVID-19 может оставаться на упаковках замороженных продуктов. Вирус может оставаться на упаковках даже при длительной транспортировке и передаваться к человеку.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В ВОЗ отметили, что коронавирус способен выживать долгое время в условиях заморозки и холодного хранения. При этом в рекомендациях организации указывается, что риск заражения для потребителей является минимальным, однако в редких случаях продукты могут быть заражены во время их производства.

В то же время в ВОЗ добавили, что данный проект рекомендаций является черновым и требует доработки.

Отмечается, что 15 января на северо-востоке Китая в городе Тяньзинь выявили коронавирус на партии мороженного.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что поставки вакцин по COVAX могут начаться в феврале.

Также РБК-Украина писало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "британский" штамм коронавирус может быть более смертоносным, чем предыдущие разновидности.

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