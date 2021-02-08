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ВОЗ: COVID надо сдерживать по всему миру, чтобы не вернуться к исходному состоянию

Новина українською → Женева, Понедельник 08 февраля 2021 10:55
ВОЗ: COVID надо сдерживать по всему миру, чтобы не вернуться к исходному состоянию Фото: Тедрос Адханом Гебреисус (flickr.com unisgeneva)
Автор: Юлия Струк

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что коронавирус необходимо сдерживать по всему миру. Иначе есть риск вернуться к исходному состоянию.

Об этом он сказал в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Если мы не будем сдерживать вирус по всему миру, мы вернемся к исходному состоянию... На прошлой неделе COVAX опубликовал свой прогноз относительно распределения вакцин... Украина является одной из стран, которые будут включены в первую волну развертывания инициативы COVAX", - отметил Гебреисус.

Напомним, эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что темпы распространения коронавируса в мире замедляются. В то же время она призвала продолжать соблюдать ограничения.

Как писало РБК-Украина, Тедрос Гебрейесус заявил о возможности контролировать уровень коронавирусной инфекции. Он добавил, что количество новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.

Отметим, ранее ВОЗ призвала развитые страны замедлить кампании по вакцинации против коронавируса. Там беспокоятся, чтобы вакцины хватило и менее состоятельным странам.

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