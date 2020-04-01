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ВОЗ: число смертей от коронавируса за неделю выросло больше чем в 2 раза

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 21:14
ВОЗ: число смертей от коронавируса за неделю выросло больше чем в 2 раза
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

Через несколько дней число смертельных случаев достигнет 50 тысяч

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена глобальным распространением коронавируса. Об этом во время брифинга заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, за последний месяц произошел почти экспоненциальный рост числа новых заражений коронавирусом, а COVID-19 распространился практически на все страны и территории.

"Количество смертей увеличилось больше чем в два раза за последнюю неделю. В ближайшие несколько дней мы достигнем 1 миллиона подтвержденных случаев COVID-19 и 50 тысяч смертей", - заявил Гебреисус.

26 марта глава ВОЗ сообщил об ускорении пандемии. Когда число заражений достигло 400 тис. случаев, Гебреисус заявил, что 100 тыс. людей заболели всего за два дня.

Спустя 4 дня количество инфицированных в мире удвоилось. На данный момент в мире зафиксировано 905 тыс. случаев заражения и чуть больше 45 тыс. смертей от коронавируса.

Детальнее о пандемии коронавируса в Украине и мире 1 апреля - в материале РБК-Украина.

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