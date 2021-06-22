ВОЗ: бедные страны столкнулись с дефицитом COVID-вакцин
Значительное количество бедных стран, которые получают вакцины по схеме Covax, не обладают достаточными поступлениями доз препаратов для продолжения программ вакцинации. Программа доставила 90 млн доз в 131 страну.
Но он отметил, что этого недостаточно, чтобы защитить мир от коронавируса, который все еще распространяется по миру.
Как говорится в издании, недостаток связывают с тем, что некоторые страны Африки переживают третью волну COVID.
Кроме того, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал прекратить накопление вакцин в богатых странах в то время, когда правительство его страны пытается сдержать резкий рост случаев заболевания.
Как сообщается, к этому времени на континентальной Африке введено лишь 40 млн доз, а это меньше 2% населения.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине почти один миллион доз вакцины от коронавируса. Это гуманитарная помощь, о которой недавно заявили в администрации президента США.
Напомним, 3 июня в Белом доме заявили, что Джо Байден выделил 80 млн доз вакцин от коронавируса для помощи странам, которые в этом нуждаются. Поделиться вакцинами решили, в частности, с Украиной, Канадой и Южной Кореей.