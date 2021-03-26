UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ВОЗ анонсировала отчет о происхождении COVID-19

Автор: Андрей Козловский

Окончательный отчет специалистов Всемирной организации здравоохранения, которые в январе-феврале находились в Китае для исследования происхождения COVID-19, будет готов уже через считанные дни. После этого его опубликуют.

Об этом эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек заявил во время брифинга.

По его словам, исследование состоит из сотен страниц и оно переведено на английский и китайский. Сейчас эксперты уже вплотную подошли к финишной прямой и через несколько дней работа над отчетом завершится.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан добавил, что доклад сначала получат страны-члены ВОЗ, а потом его выложат в открытый доступ.

Напомним, в январе 2021 года, через год после начала пандемии коронавируса нового типа, делегация ВОЗ посетила Китай, чтобы исследовать причины появления вируса.

После этого, эксперты ВОЗ пришли к выводу о том, что масштаб эпидемии коронавируса мог быть больше, чем считалось ранее.

Также они предполагают, что причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВОЗ
Читайте также
Причиной распространения COVID могла стать торговля животными в Китае, - ВОЗ
Прогноз погоды