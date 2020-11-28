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ВОЗ: 70% всех случаев и смертей от коронавируса приходится на четыре страны

Автор: Инна Собора

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 распространяется в мире неравномерно. Около 70% всех случаев и смертей приходится на четыре страны.

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Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге, сообщают в Twitter ВОЗ.

Он отметил, что все страны затронуты. В то же время это происходит неравномерно.

"COVID-19 - неравномерная пандемия. Затронуты все страны, но не все одинаково. 70% всех случаев и смертей приходится на четыре страны", - сказал он.

РБК-Украина писало, что в ВОЗ заявили, что источник первого заражения COVID-19 нужно искать в китайском Ухане.

Также сообщалось, что для того, чтобы остановить пандемию COVID-19, необходимо вакцинировать 60-70% населения планеты.

Кроме того, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сегодня заявил, что нет доказательств тому, что коронавирус в Европу попал с животными.

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