Воював у Третій штурмовій. На фронті загинув естонський доброволець

Естонський доброволець Мартін Яегер загинув на війні в Україні. Це третій громадянин Естонії, який загинув, захищаючи Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR та Postimees.
Як зазначають ЗМІ, естонський доброволець загинув 22 червня у боях у районі населеного пункту Райгородка на лінії Куп'янськ-Сватове, що на межі Харківської та Луганської областей.
Мартін Яегер служив у різних підрозділах українських військ, але місяць тому приєднався до Третьої окремої штурмової бригади.
Відомо, що чоловік прослужив понад 10 років у елітному підрозділі Скаутського батальйону Сил оборони Естонії. Це третій доброволець з Естонії, який загинув на війні в Україні.
Зазначимо, що Україна не розкриває втрат серед своїх військових. Але наприкінці лютого 2024 року президент Володимир Зеленський озвучив втрати серед ЗСУ на той момент. За словами глави держави, станом на лютий на війні загинула 31 тисяча українських захисників.
При цьому, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, Росія на війні проти України втратила понад 534 тисячі військових, а також тисячі одиниць техніки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.