Воював у Третій штурмовій. На фронті загинув естонський доброволець

Естонський доброволець Мартін Яегер загинув на війні в Україні. Це третій громадянин Естонії, який загинув, захищаючи Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR та Postimees .

Як зазначають ЗМІ, естонський доброволець загинув 22 червня у боях у районі населеного пункту Райгородка на лінії Куп'янськ-Сватове, що на межі Харківської та Луганської областей.

Мартін Яегер служив у різних підрозділах українських військ, але місяць тому приєднався до Третьої окремої штурмової бригади.

Відомо, що чоловік прослужив понад 10 років у елітному підрозділі Скаутського батальйону Сил оборони Естонії. Це третій доброволець з Естонії, який загинув на війні в Україні.