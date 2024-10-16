Воював проти України. Під Москвою застрелили полковника армійського спецназу, - росЗМІ

Під Москвою було застрелено полковника армійського спецназу РФ Микиту Кленкова. Він брав участь у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 112 у Telegram і російське видання РБК у Telegram.
За інформацією 112, заступник начальника управління військової частини Кленков виїхав зі свого будинку у бік П'ятницького шосе. Біля виїзду з села Меленки по автомобілю відкрили вогонь. Стріляли впритул не менше восьми разів, влучили у скло водія. Внаслідок цього полковника було ліквідовано.
За непідтвердженою інформацією, російські правоохоронці знайшли на місці події гільзи від 9 мм пістолета. У розшук оголосили Mitsubishi Outlander 2012 випуску. Правоохоронці вже оголосили план перехоплення.
У свою чергу, РБК з посиланням на джерела пише, що Кленков - "учасник військової операції в Україні". За непідтвердженими даними, окупант повернувся з фронту лише тиждень тому.
Слідчий комітет РФ вже прозвітував про порушення кримінальної справи за фактом вбивства чоловіка.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України організувала операцію, в рамках якої під Москвою було ліквідовано зрадника, колишнього нардепа Іллю Киву.
На його тілі знайшли кульові поранення. Також поряд виявили пістолетні гільзи.
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