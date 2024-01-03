Воювали за РФ на сході України: трьох зрадників засудили до ув'язнення

Як зазначає відомство, троє зрадників вступили до російських військ та воювали проти України. Двох колаборантів українські захисники взяли у полон під час запеклих боїв під Авдіївкою у жовтні 2023 року.



"Ще одного затримали у ході безуспішного штурму агресором позицій ЗСУ в районі Новоселівки на Донеччині у серпні цього року", - йдеться в повідомленні.

Зрадники з окупованих територій

За даними слідства, фігуранти - мешканці Донецької області та Криму. Двоє з них приєднались до лав окупаційних угруповань Південного військового округу росії ще до початку повномасштабного вторгнення рф, третій – у липні 2023 року.



Двоє зрадників з Донецької області атакували позиції ЗСУ в районах Авдіївки та Бахмута у складі "114-ї окремої мотострілецької бригади" та «окремої артилерійської бригади "Кальміус".



Третій зловмисник діяв у рядах окупаційної "132-ї мотострілецької бригади".



На посаді оператора протитанкових керованих ракет він брав участь у боях під Волновахою, а згодом - поблизу Красногорівки на Донеччині.

Терміни за держзраду

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними у державній зраді.



Злочинні дії двох із них додатково кваліфікували як участь у терористичній групі чи терористичній організації.

За матеріалами СБУ суд призначив двом зрадникам по 15 років тюрми, а ще одному - 12 років позбавлення волі.