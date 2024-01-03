Воювали за РФ на сході України: трьох зрадників засудили до ув'язнення

Троє зрадників, які вступили до лав ЗС РФ та воювали проти України, засудили до реальних термінів. Вони допомагали росіянам в окупації східних територій нашої держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Як зазначає відомство, троє зрадників вступили до російських військ та воювали проти України. Двох колаборантів українські захисники взяли у полон під час запеклих боїв під Авдіївкою у жовтні 2023 року.
"Ще одного затримали у ході безуспішного штурму агресором позицій ЗСУ в районі Новоселівки на Донеччині у серпні цього року", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, фігуранти - мешканці Донецької області та Криму. Двоє з них приєднались до лав окупаційних угруповань Південного військового округу росії ще до початку повномасштабного вторгнення рф, третій – у липні 2023 року.
Двоє зрадників з Донецької області атакували позиції ЗСУ в районах Авдіївки та Бахмута у складі "114-ї окремої мотострілецької бригади" та «окремої артилерійської бригади "Кальміус".
Третій зловмисник діяв у рядах окупаційної "132-ї мотострілецької бригади".
На посаді оператора протитанкових керованих ракет він брав участь у боях під Волновахою, а згодом - поблизу Красногорівки на Донеччині.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними у державній зраді.
Злочинні дії двох із них додатково кваліфікували як участь у терористичній групі чи терористичній організації.
За матеріалами СБУ суд призначив двом зрадникам по 15 років тюрми, а ще одному - 12 років позбавлення волі.
Ми повідомляли, що ворожий агент, який працював на російське Головне розвідувальне управління (ГРУ), отримав 15 років в'язниці. Він шпигував за технікою ЗСУ через прихований відеореєстратор.
Також командира бойової машини РФ, який катував та імітував страту цивільних жителів в Київській області, засудили до 10 років ув'язнення.
Крім того, ще двом колаборантам із Харківської області оголосили вирок. Їх засудили за допомогу росіянам в обкраданні співгромадян під час окупаційного періоду.
У Києві ж правоохоронці затримали власника інтернет-провайдера. Чоловік надавав послуги на тимчасово окупованій частині Луганської області та співпрацював із загарбниками.
Днями стало відомо, що правоохоронці затримали колаборанта з Херсону, який брав участь в організації "референдуму" РФ під час тимчасової окупації міста.
Напередодні СБУ повідомила про затримання колаборантки, яка під час окупації Херсона "здавала" українських патріотів за відмову голосувати на псевдовиборах.
Ще двоє ворожих поплічників отримали реальні терміни ув'язнення за допомогу окупантам у втечі з Лимана та шпигунстві за Південноукраїнською АЕС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.